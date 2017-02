HernÃ¡n Losada vrijgesproken voor rode kaart tegen Heist

Hernán Losada vrijgesproken voor rode kaart tegen Heist

door Koen Frans

Hernán Losada is vrijgesproken voor zijn rode kaart tegen Heist van twee weken geleden. Er hing de Argentijn een schorsing van twee speeldagen boven het hoofd, maar de speler in kwestie heeft zich vandaag met succes verdedigd in Brussel.