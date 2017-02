Tottenham bevestigt: terugwedstrijd tegen Gent wordt gespeeld in uitverkocht Wembley-stadion

Voor het Europa Leagueduel van morgenavond tussen Tottenham en AA Gent in het Wembleystadion zijn geen tickets meer beschikbaar. De Spurs bevestigen op hun website dat alle zitplaatsen, goed voor ruim 85.500 toeschouwers, bezet zullen zijn. De Buffalo's zullen in Londen aangemoedigd worden door zo'n 7.000 supporters.



AA Gent verdedigt een 1-0 overwinning uit de heenwedstrijd. De winnaar van het dubbele duel plaatst zich voor de achtste finales van de Europa League.

