Mechelen zonder schrik tegen Standard, Anderlecht en Gent: "Weet je wat onze jongste resultaten tegen hen waren?"

Topploegen rekenen op individuen, terwijl bij ons iedereen zich honderd procent smijt - Yohan Croizet

"Standard en Gent hebben we thuis geklopt. En wat kwam Anderlecht hier vorig jaar doen (2-2 gelijkspelen, red.)? We gaan onszelf nu geen extra druk opleggen omdat we tegen drie topploegen spelen."

Ook die andere Fransman Yohan Croizet ziet het drieluik met vertrouwen tegemoet. "Topploegen rekenen op individuen, terwijl bij ons iedereen zich honderd procent smijt. Als ploeg zijn we zo misschien wel sterker. En ook op fysiek vlak hoeven we niet onder te doen."