Heeft ook Oranje binnenkort een international in China rondlopen? "Bod van 40 miljoen ontvangen"

door Redactie



Op 28 februari sluit de transfermarkt in China. Verschillende Europese topspelers kozen de voorbije winter voor een avontuur in het kapitaalkrachtige Aziatische land. Ook voor Bas Dost lonkt het grote geld.

Volgens Portugese en Italiaanse media heeft Tianjin Teda een bod van veertig miljoen euro uitgebracht op Bas Dost. Dat zou betekenen dat zijn huidige werkgever Sporting Lissabon dertig miljoen euro winst kan maken op de Nederlander, die in de zomer van 2016 voor tien miljoen werd overgenomen van VfL Wolfsburg.

De 27-jarige Dost is bij Sporting in korte tijd uitgegroeid tot een sensatie in de Portugese competitie. De Oranje-international maakte in negentien competitieduels liefst zeventien doelpunten. Ondanks zijn enorme waarde voor de club lijkt het bod uit China nauwelijks te weigeren door Sporting. Bij Tianjin spelen al drie buitenlanders: Nemanja Gudelj (ex-Ajax), Jon Obi Mikel en Ideye Brown. Bij stadsgenoot Tianjin Quanjian speelt onze landgenoot Axel Witsel.