Pochettino gelooft nog steeds in de kansen van de Spurs: "We hebben tijd om de situatie recht te trekken"

door Redactie



Tottenham moet donderdagavond een verraderlijke 1-0 achterstand ophalen tegen AA Gent. Mauricio Pochettino, de Argentijnse coach van de Spurs, kent intussen de kwaliteiten van de Buffalo's en rekent erop dat zijn spelers de scheve situatie zullen rechtzetten.

"Gent heeft me vorige week niet verrast", opende Mauricio Pochettino op de persconferentie. "Wij waren slap, Gent was beter en daarom pakten zij de zege. Ik was niet verbaasd door wat ik heb gezien. We hadden vooraf veel matchen van Gent bekeken. We wisten dat ze kwaliteiten hadden."

"Wat me het meest verraste, was onze prestatie. Niet die van Gent. We weten nu goed hoe zij spelen en het is nu aan ons om te tonen dat wij het verdienen om door te gaan. Het draait niet om de tegenstander. Het komt erop aan om de juiste balans te vinden. Het is maar 1-0. We hebben tijd om de situatie recht te trekken", vindt de Argentijn.

Agressie en geduld

"We moeten slim zijn, goed spelen en ons niveau opkrikken in vergelijking met de match in Gent. Dat is de sleutel: agressief en geduldig zijn. We waren niet genoeg gefocust. Ik probeerde aan de rust bij te sturen door de formatie te veranderen, maar ook dat hielp niet veel. Ik wilde de mentaliteit wijzigen, maar simpel is dat niet", besloot Pochettino.