Real Madrid heeft vervanger op het oog voor afscheidnemende Pepe: "Ze volgen hem al een hele tijd"

door Redactie



Deze zomer loopt het contract van de bijna 34-jarige Pepe af bij Real Madrid. De Koninklijke heeft echter al een tijdje een vervanger op het oog: Nicolas Otamendi van Manchester City.

De zaakwaarnemer van Otamendi, Martin Sendoa, bevestigt dat zijn cliënt gevolgd wordt door Real Madrid. "Nico heeft ongeveer hetzelfde profiel als Pepe, die aan het einde van het seizoen vertrekt", zei de makelaar van de Argentijn aan Radio Continential. "Het is waar dat Real Madrid hem al een lange tijd volgt, sinds hij bij Valencia speelde. En ook Barcelona had hem op het oog."

Otamendi speelde in het verleden al eens één seizoen in Spanje bij Valencia, dat hem overnam van FC Porto. Anderhalf jaar geleden vertrok de 29-jarige verdediger voor zo’n 45 miljoen euro naar Manchester City. Volgens AS heeft Otamendi het naar zijn zin in Engeland, maar zou hij een aanbod van Real Madrid 'moeilijk kunnen weigeren'.