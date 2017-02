Real Madrid 2-0 achter na nog geen tien minuten, Ronaldo kon de match niet meer rechttrekken

Valencia en Real Madrid speelden woensdagavond een inhaalwedstrijd in de Spaanse La Liga. Valencia was al een tijdje op de dool, Real had alle punten nodig met zicht op de titel.

De Madrilenen dachten een eenvoudige overwinning te boeken op het veld van Valencia, maar dat schoot wel even in het verkeerde keelgat. Na amper 9 minuten keken ze al tegen een achterstand van twee goals aan, dankzij treffers van Zaza en Orellana. Net voor de rust gaf Cristiano Ronaldo zijn ploeg opnieuw moed met een knappe kopbalgoal. Maar het mocht niet baten, want het overwicht in de tweede helft leverde geen goals meer op. Real Madrid blijft wel eerste met nóg een match te goed, Valencia klimt stilaan uit het dal.

Dit waren alle doelpunten:

Do you remember Simone Zaza at Euro 2016?! He's back... ⚽️ #ValenciaRealMadrid live on Eleven Sports 1 #LaLiga pic.twitter.com/sbRXl4uuur — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 22 februari 2017