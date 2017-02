Rots in de branding verlengt contract op Stayen tot 2019

door Redactie



Goed nieuws vanop Stayen. Verdediger Sascha Kotysch verlengde vandaag zijn contract bij Sint-Truiden met twee seizoenen mét nog een optie op een extra jaar. De Duitser is aan zijn zevende seizoen bij STVV bezig.

Sascha Kotysch verlengde vandaag zijn contract bij de Kanaries voor twee seizoenen met één jaar optie. Sint-Truiden bevestigt zo het vertrouwen in de Duitse verdediger. De 28-jarige Kotysch speelt momenteel zijn zevende seizoen in de clubkleuren van STVV en is daarmee al een oudgediende. "Een verlenging van zijn contract was dus een logische stap voor de club", schrijft Sint-Truiden op de clubwebsite.

Kotysch kwam in 2010 transfervrij over van Kaiserlautern en verliet STVV niet toen de club degradeerde naar tweede klasse. De rots in de branding speelde intussen al meer dan 150 officiële wedstrijden voor de Kanaries en scoorde daarin 9 keer. Zijn huidige contract liep deze zomer af, maar de Duitser tekende dus (minstens) tot 2019 bij.