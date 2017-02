Breekt Tielemans straks record? Net erop of net eronder

door Johan Walckiers

Youri Tielemans kan het record van Swat Vander Elst breken

Hoeveel goals maakt de gemiddelde middenvelder per seizoen in België? Het ligt tussen de vier en de vijf. Om maar even te kaderen dat wat Youri Tielemans aan het doen is, bijzonder straf is. En hij heeft er nog acht nodig om het record van een Belgisch icoon voorbij te steken.