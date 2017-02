Enkelingen floten spelers Essevee uit, die hard-fans verwijzen naar precaire situatie van twee jaar terug: "Toen was het slecht, nu ..."

Het was opmerkelijk: tijdens de rust van Zulte Waregem - STVV was er wat gefluit en boegeroep te horen van enkelingen uit enkele tribunes. De spelers wisten het na de rust wel nog helemaal recht te zetten, maar het is toch on-Essevee.

"Na de 1-1 zijn we er nog overgeraakt en hadden we ook het vertrouwen. Ook de fans gingen er in de tweede helft helemaal achterstaan. We weten ook dat de eerste helft niet goed was, en dat zoveel verschil echt niet mag", aldus Onur Kaya na de 4-1 zege tegen STVV. Francky Dury had tijdens de pauze de rust gepredikt en dat had opgeleverd.

Maar het boegeroep en gefluit bij de rust? Dat was toch een beetje vreemd. Toegegeven: het was slecht wat Essevee op de mat bracht in die eerste 45 minuten, maar het publiek werd dit seizoen toch ook al veel verwend aan de Gaverbeek en ook de tweede helft was het heerlijk om zien.

Zowel vanuit het sfeervak als uit de supportersfederatie werd na de wedstrijd kritisch gereageerd op de enkelingen die negatief deden. "Het zijn de spelers die in de tweede helft een reactie hebben laten zien. Supporter moet je net zijn als je ploeg je nodig heeft", klinkt het onder meer.

Zoals andere supporters aanhaalden werd het donkere jaar van niet eens zo lang geleden al een beetje vergeten. Toen stond Essevee na 10 speeldagen met amper zes punten helemaal laatste in de stand en namen de fans spandoeken mee om hun ploeg te steunen. Nog 29x winnen en we zijn kampioen en andere leuke grapjes? Ze mogen niet vergeten worden in tijden dat het goed gaat. De bekerfinale en op Europese koers in competitie, voor een 'klein' clubje allerminst slecht te noemen.