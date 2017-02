"Wauters vroeg formeel om de schrapping van stamnummer 1"

door Redactie



Voormalig voorzitter Eddy Wauters kwam de voorbij dagen in het nieuws omdat hij zijn investering van 5 miljoen euro nog steeds niet teruggekregen heeft. De club gaf een pittige en duidelijke reactie.

In het statement van de club komen ook enkele zaken naar boven over de manier waarop Wauters volgens de club de voorbije maanden en jaren heeft gehandeld.

"In 2016 vorderde de heer Wauters zelfs formeel bij de KBVB de schrapping van Stamnummer 1. Dit niettegenstaande hij op de hoogte was van het feit dat de club bereid was het gevorderde geld op een geblokkeerde rekening te zetten."