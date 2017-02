De Ceulaer kan Westerlo vroeger dan verwacht in 1ste houden: "Ik verbijt de pijn nog steeds, maar medisch kan me niets overkomen"

Benji De Ceulaer maakte afgelopen vrijdag tegen Club Brugge veel vroeger dan verwacht zijn rentree. Eind november liep de 33-jarige aanvaller immers een zware schouderblessure op die hem net geen drie maanden aan de kant hield.

Westerlo-coach Jacky Mathijssen verraste vriend en vijand door De Ceulaer in een topmatch tegen de landskampioen voor de leeuwen te gooien. "Hij had mij en Maxime Annys overdag al gevraagd of we iets vroeger op de club konden zijn", blikt de Limburger bij Voetbalkrant.com terug naar vorige week. "Toen vernamen we dat we zouden starten."