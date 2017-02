Dejaegere legt focus bij Tottenham: "Ik wil ook play-off 1 halen, maar dit laat je toch niet schieten?"

Ik zou altijd kiezen voor de beste ploeg, hoe leg je dat anders uit aan die 7.000 fans die meegekomen zijn? -Brecht Dejaegere Deel deze quote:

"Maak ik geen deel uit van zijn beste ploeg of tactisch plan, mag hij me op de bank zetten, dat zou ik accepteren. Maar als de uitleg is dat hij me wil sparen voor Moeskroen... Ik kan perfect de focus verleggen." Dejaegere wil vooral geen spijt hebben.

"Ik zou altijd kiezen voor de beste ploeg. Hoe leg je dat anders uit aan die 7.000 fans die meegekomen zijn? Ik mag er niet aan denken dat we niet met onze beste ploeg spelen en dan pas in de slotfase uitgeschakeld worden. Achteraf zouden we daar zóveel spijt van hebben."

"Voor alle duidelijkheid: ik wil play-off 1 halen, maar daarvoor laat je zo'n affiche toch niet schieten? Mochten bepaalde jongens zich na Tottenham niet kunnen opladen voor Moeskroen, kan je dan nog altijd ingrijpen", is Dejaegere duidelijk.