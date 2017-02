Opnieuw hommeles rond Eurostadion: "Verhaeghe heeft een belangenconflict, dat ziet enkel een blinde niet"

door Redactie



Het Eurostadion, komt het er of komt het er niet? Dat blijft de vraag en intussen worden de discussies er niet minder op. Zo haalde Guy Vanhengel uit naar Bart Verhaeghe.

De minister heeft zo z'n bedenkingen bij het feit dat Verhaeghe naast Club Brugge-voorzitter ook ondervoorzitter van de KBVB is. Verhaeghe zei immers dat de Rode Duivels niet vast in het Eurostadion zouden spelen.

Eurostadion komt er ook zonder Euro 2020

"Er stelt zich een enorm belangenconflict. Enkel een blinde ziet dat niet", aldus Vanhengel in Het Nieuwsblad. Zo insinueerde hij dat Verhaeghe als voorzitter van Club Brugge niet wil dat Anderlecht zomaar in een nieuw stadion zou mogen spelen. Ook al distantieerde Paarswit zich al een beetje van het project.

Verder zouden er in en rond het Eurostadion heel wat winkels en kantoren komen. Dat zou ook een doorn in het oog van Verhaeghe zijn, die nog altijd hoopt om shoppingcentrum Uplace te bouwen. Opmerkelijk is ook dat Vanhengel aangaf dat het stadion er ook zal komen, zelfs mocht de deadline voor Euro 2020 niet gehaald worden.