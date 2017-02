Conte is zot van de Chelsea-fans: "En toen hoorde ik het: 'AntonioÂ Antonio Antonio'"

Conte is zot van de Chelsea-fans: "En toen hoorde ik het: 'Antonio Antonio Antonio'"

door Yannick Lambrecht

door

Conte over zijn eerste wedstrijd als coach bij Chelsea en de supporters

Foto: © photonews

Chelsea is goed op koers om de Premier League-trofee in de lucht te steken, en dat heeft het voor een groot deel te danken aan Antonio Conte. De coach had het over de wederzijdse liefde met de fans van The Blues.