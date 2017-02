Astra-coach haalt uit: "Begrijp niet dat Nederlandse scheids aangeduid werd. Je kan evengoed een ref uit Luik nemen"

door Redactie



Racing Genk neemt het vanavond in de Europa League op tegen het Roemeense Astra Giurgiu. Op de persconferentie vooraf stal vooral de Roemeense coach de show.

De Nederlander Serdar Gözübüyük moet vanavond in een -zoals u weet- halflege Luminus Arena de wedstrijd tussen Racing Genk en Astra Giurgiu in goeie banen leiden. En daarmee is Astra-coach Marius Sumudica helemaal niet opgezet.

"Ik vind het heel vreemd dat de UEFA beslist om een Nederlandse scheidsrechter een wedstrijd van een Belgische ploeg met een Nederlandse coach te laten leiden", aldus de oefenmeester op de persconferentie vooraf.