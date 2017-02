Hoeveel kans maken de Belgische teams vanavond? Statistieken brengen duidelijkheid

door Redactie



AA Gent, Racing Genk en vooral Anderlecht haalden een mooie uitgangspositie voor de terugwedstrijden van donderdagavond in de Europa League. Maar hoeveel kans hebben ze nu eigenlijk?

De grootste kans is voor RSC Anderlecht. Met de 2-0-zege in eigen huis uit de heenwedstrijd, moet het echt al volledig fout lopen in Sint-Petersburg. Een doelpuntje zou altijd moeten volstaan voor de kwalificatie. In de geschiedenis gebeurde het al 725 keer dat er in de heenwedstrijd een 2-0 kwam.

Hoge kansen voor Genk en Anderlecht

Daarvan haalde 597 keer de winnende ploeg ook op verplaatsing de kwalificatie binnen. Omgerekend heeft Anderlecht meer dan 82% kans op de volgende ronde. Ook Genk zit aan een hoog cijfer. Van de 296 keer dat er 2-2 gelijkgespeeld werd, haalde de ploeg met de twee uitdoelpunten 238 keer de kwalificatie binnen. Of iets meer dan 80 procent.

AA Gent heeft nog de moeilijkste papieren, afgezien van het feit dat Tottenham ook de lastigste klant van de drie opponenten is. Met iets meer dan 59% kans liggen de kaarten in het voordeel van Gent, maar makkelijk wordt het niet.