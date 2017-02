Astra-coach: "Er wacht ons een moeilijke partij", maar Genk heeft nog niet gewonnen

In Roemenië speelden Astra Giurgiu en Racing Genk 2-2 gelijk, een zeer goede uitgangspositie voor de Belgen. Maar toch zijn ze best op hun hoede voor Astra.

Astra-trainer Marius Sumudica is er niet gerust in, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Er wacht ons een moeilijke partij. Ook de weersomstandigheden zijn in ons nadeel, Genk is er beter aan gewend. We hopen echter een magische avond te creëren en zullen daarvan genieten," zei hij.

De Genkenaars moeten ook zeker niet op hun lauweren gaan rusten, want hun tegenstander voelt zich het best als underdog. Daarnaast zitten de Roemenen in een heel goeie vorm. Uitgezonderd tegen AS Roma wisten ze in elke uitmatch te scoren, en in de eigen landscompetitie pakten ze 15 op 15.