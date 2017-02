Engelse Gent-fan sprong gat in de lucht: "Maar mocht het tegen United zijn..."

door Manuel Gonzalez



Gisteren maakten we al kennis met Greg Morrison, de Engelsman die fan werd van AA Gent door een match in godbetert play-off 2 tegen Waasland-Beveren. Vandaag geeft hij aan wat hij verwacht van de partij.

Hij was uiteraard tevreden toen AA Gent naar Engeland kwam voor de zestiende finales van de Europa League. "Ik sprong een nog groter gat in de lucht, toen ik wist dat ik verlof kon krijgen voor de wedstrijd." Greg Morrison is immer leerkracht en net deze week is het de Engelse variant van de krokusvakantie.

"Het was ook leuk dat het in Wembley doorgaat. Al had ik nog meer tevreden geweest, mocht het tegen Manchester United zijn. Ik haat die ploeg écht en het zou fantastisch zijn om Gent hen te zien kloppen."