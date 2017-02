Dendoncker is op zijn hoede voor Zenit: "Dat het lastig wordt, dat is zeker"

Donderdag speelt RSC Anderlecht voor een plaats in de achtste finales van de Europa League tegen het Russische Zenit. Ondanks de knappe 2-0 overwinning uit de heenmatch, is er volgens Leander Dendoncker nog niets zeker gespeeld.

In Rusland sprak de middenvelder van Anderlecht in de microfoon van RTBF waarin hij zijn verwachtingen van de wedstrijd meegaf. “De kwalificatie is nog niet zeker, het kan nog steeds zeer moeilijk worden,” waarschuwde de Rode Duivel.

Hij behoedt zich voor het worst-case scenario. “Als Zenit snel scoort, zal het nog zeer moeilijk zijn want het is een goed team. Ook al was onze overwinning in de heenmatch verdiend, we voelen dat er een wereld van verschil is. Zij spelen op een hoog tempo en dat het lastig wordt, dat is zeker.”