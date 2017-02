Ryan: "Ik ben trots voor Genk"

Niets dan lachende gezichten in Genk donderdagavond. Hoe kan het ook anders want de spelers schreven geschiedenis voor de club.

Genk staat voor het eerst in de 1/8e finale van de Europa League. "Ik ben trots voor de club", klonk het bij Mathew Ryan. "We hebben volwassen gespeeld. Het was een goede wedstrijd en we slaagden erin de nul te houden."

Het was nochtans geen makkelijke wedstrijd voor een doelman. "Er stond een heel felle wind en dat maakte het wel gevaarlijk, ja." Eén keer hielden de fans hun adem in toen Ryan in de voeten van een Astra-speler dook. De Roemenen wilden een penalty. "Het was geen strafschop. Ik had de bal."

Goede uitreputatie

Siebe Schrijvers dacht er net hetzelfde over. "We wisten dat zij een goede uitreputatie hadden, we waren gewaarschuwd en we zijn daar goed mee omgegaan. We zijn nooit in de problemen gekomen en we hielden de nul."