Preud'homme verrast: "Natuurlijk zijn ze titelkandidaat"

Michel Preud'homme wil op vrijdagavond in eigen huis winnen van Zulte Waregem. "Op het einde van de reguliere competitie sta ik liever een punt voor dan een punt achter", aldus de oefenmeester. Die ook een verrassende titelkandidaat ziet.

Aad De Mos, Wim De Coninck en flink wat andere analisten hebben Zulte Waregem na het geweldige seizoensbegin al helemaal afgeschreven als kandidaat voor de titel. De bekerfinale winnen? Dat misschien, maar om in play-off 1 écht mee te strijden? Neen, dat zien ze niet gebeuren.

Er gingen zelfs al stemmen om dat een play-off 1 zonder Gent, Genk en Standard automatisch tot een duel tussen Anderlecht en Club Brugge zal leiden, zonder andere kandidaten om de strijd aan te gaan met de twee 'groten'. Maar dat ziet Preud'homme toch wel anders. "Essevee heeft 5 punten achterstand op ons, dat zijn er 2 of 3 in de Play-Offs. Ze zijn dus titelkandidaat", klinkt het.

"We moeten op alles voorbereid zijn, want we weten niet hoe Zulte Waregem voor de dag zal komen. Gaan ze zich ingraven of meespelen? Francky Dury is alvast een vakman, onze relatie is goed", aldus nog de oefenmeester van Club Brugge. "Elk punt telt in deze fase van de competitie, dus we willen graag winnen."