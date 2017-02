ZÃ³ straf is DembÃ©lÃ© dus voor Dejaegere: "Die kan volgens mij echt mee bij Barcelona"

Zó straf is Dembélé dus voor Dejaegere: "Die kan volgens mij echt mee bij Barcelona"

door Redactie



Moussa Dembélé maakte vorige week indruk in de Gentse Ghelamco Arena. Onder meer Brecht Dejaegere stak zijn lof voor de Rode Duivel niet weg.

"Tegen hem spelen motiveerde me nog meer. Hij is een topper en een genot om naar te kijken. Ik kan heel veel van hem leren", liet Dejaegere vorige donderdag optekenen. (Dat leest u HIER)

Voor Dejaegere hoeft Tottenham overigens geen eindpunt te zijn voor Dembélé. "Die kan volgens mij mee bij Barcelona. Echt. Dembélé is zó goed! Technisch top, sterk op de benen, kan versnellen... Ik zou hem in gelijk welke omstandigheden kopen."

Kuitenbijter

De duels tussen Dejaegere en Dembélé waren scherp vorige week. "Ik denk dat hij in de heenmatch toch geschrokken is. Ik kon een paar keer de bal recupereren en liet hem niet los. 'Wat een kuitenbijter is dat?', zal hij gedacht hebben." (lacht)