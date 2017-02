"Als we zo spelen tegen Club Brugge, dan is het 3-0 of 4-0 aan de rust ..."

Zulte Waregem won vorig weekend van STVV, maar vrijdag wacht alweer een moeilijk en belangrijk duel op bezoek bij kampioen en leider Club Brugge. En dan zal het beter moeten dan in de eerste helft tegen STVV.

De tweede helft tegen de Kanaries? Dat was iets om te onthouden. "Het was goed voor het vertrouwen om op zo'n manier komaf te maken met onze eerste helft. We speelden echt goed en konden erg veel kansen ontwikkelen", was Onur Kaya tevreden daarover.

"We hebben nu nog een thuiswedstrijd tegen Westerlo en matchen in Brugge en Eupen om ons puntenaantal aan te dikken. Vorig jaar hadden we 43 punten, nu hebben we er al 50. Dit is dus al een mooi aantal, al willen we nog meer. Temeer we ook met een goed gevoel naar de bekerfinale willen trekken."

Toch is Kaya ook eerlijk: "Als we in Jan Breydel spelen zoals we tegen STVV deden voor de rust, dan staat het bij de pauze 3-0 of 4-0 en is er geen manier meer om terug te komen in de match. Daar moeten we dus voor opletten, want zo'n groot kwaliteitsverschil kan eigenlijk echt niet."