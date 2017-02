Olympiakos gaat als eerste van vandaag door naar de 1/8e finales

Het is een belangrijke dag voor het Belgisch voetbal, want niet minder dan drie ploegen kunnen doorstoten naar 1/8e finales van de Europa League. Hier ziet u het volledige overzicht.

De heenwedstrijd in Griekenland tussen Osmanlispor en Olympiakos bleef scoreloos, en zo stond het in de terugwedstrijd ook voor de rust. De thuisploeg was ietsje beter, maar moest uiteindelijk toch buigen voor de ervaring van de Grieken. Meteen na de pauze scoorde Ansarifard de openingstreffer, hij maakte er nog één op het einde. Tussendoor viel er een goal via Elyounoussi. Eindstand 0-3: Olympiakos door naar de volgende ronde.

Overzicht van de 1/16e finales in de Europa League: