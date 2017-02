Louwagie: "In feite is Play-off I belangrijker dan deze wedstrijd tegen Tottenham"

Gent neemt het donderdagavond op tegen Tottenham, maar manager Michel Louwagie zal met gemengde gevoelens kijken. Hij vindt dat play-off 1 op de eerste plaats komt, boven de volgende ronde in de Europa League.

"We leven er allemaal naar toe, maar het is spijtig dat deze wedstrijd gepaard gaat met de stressituatie rond Play-off I. We zullen ons vanavond een beetje proberen rustig te houden, want in feite is Play-off I belangrijker dan deze wedstrijd tegen Tottenham," geeft Michel Louwagie toe aan Sporza. "Maar het blijft de volgende dagen toch hinken op twee gedachten. Mochten we doorstoten, dan is de combinatie van wedstrijden geen voordeel."

Pronostiekje

"Ik denk dat Tottenham er vol tegenaan zal gaan. Zij spreken van een finale. Ze zijn geschrokken van het niveau van AA Gent en waarschijnlijk ook van het niveau van de Belgische competitie." Dat klopt zeker en vast, de Gentenaren hadden in de heenwedstrijd zelfs meer dan één goaltje kunnen uitlopen. "Een goed resultaat halen is vooral belangrijk. Uitgeschakeld worden, tot daar aan toe. Maar een goed resultaat kun je meenemen naar de volgende wedstrijden," aldus de manager.