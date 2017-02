Genkse nieuwkomer looft Mathew Ryan: "Hij is van grote waarde voor deze jonge groep"

door Redactie



Mathew Ryan kwam deze winter Racing Genk versterken. De Australische doelman bewees meteen zijn waarde onder de lat, maar is ook belangrijk naast het veld. Zo getuigt Sander Berge, een andere nieuwkomer.

De Australiër Mathew Ryan heeft de jonge Noor bijzonder goed geholpen bij zijn aanpassing in België. Dat vertelt hij in Het Laatste Nieuws. "Ik wil de rol van Ryan benadrukken", zegt Sander Berge. "Ik ben pas recent verhuisd naar een appartement, voordien verbleef ik op hotel in Genk. Samen met Mathew en de andere nieuwkomers."

"Ik kan het heel goed vinden met Ryan, we hebben dezelfde werkersmentaliteit. Hij is nog maar 24, maar heeft al zo veel gemaakt. Ryan is van grote waarde voor deze jonge groep", aldus de 19-jarige Noor. Berge tekende deze winter een contract tot medio 2021 bij de Limburgse club. Tot dusver kwam hij negen keer in actie voor Genk. Daarin kon hij nog geen doelpunt scoren.