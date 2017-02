Vanhaezebrouck en Pochettino zijn het zowaar met elkaar eens: "Hoop dat het niet zover komt"

Hein Vanhaezebrouck en Mauricio Pochettino blikten gisteren voor de media een laatste keer vooruit naar de wedstrijd van donderdagavond tussen Tottenham en AA Gent. Over één thema waren ze het duidelijk met elkaar eens.

Met een 1-0 stand in de heenwedstrijd, weet je dat de mogelijkheid tot verlengingen en strafschoppen er nog altijd in zit. Al hoopt Vanhaezebrouck uiteraard van niet. "Ik hoop dat we geen 120 minuten moeten spelen, je weet wellicht waarom." De wedstrijd tegen Moeskroen op zondag is immers van levensbelang voor play-off 1.

Als je die bal neemt met 90.000 fans rondom je, dan begin je te beven -Mauricio Pochettino

Trainen op strafschoppen, geloven de coaches daar overigens in? "Neen, ik hoop dat we niet naar strafschoppen gaan. Hier kan je wel honderd strafschoppen nemen zonder supporters, maar wanneer je de bal neemt met 90.000 fans rondom je, begin je te beven", aldus Pochettino.

"Strafschoppen, dat draait helemaal niet om oefening, het gaat om persoonlijkheid, karakter en vertrouwen dat je kan scoren." Daar was Hein Vanhaezebrouck het roerend mee eens. "Ik geloof niet in trainen op penalty’s. Je kan het niet op één dag leren, je moet het bijna elke dag doen als je wil dat het iets uitmaakt. De vijf die vertrouwen hebben, zullen ze nemen."