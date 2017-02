Victor Wanyama in acht jaar van Beerschot naar Tottenham: "Zijn oerkracht bracht hem zo ver, en er zit nÃ³g rek op"

Victor Wanyama in acht jaar van Beerschot naar Tottenham: "Zijn oerkracht bracht hem zo ver, en er zit nóg rek op"

Niet alleen Moussa Dembélé maakten vorige donderdag in de Ghelamco Arena indruk op het middenveld van de Spurs. Ook voormalig Beerschot-speler Victor Wanyama deed dat.

De naam van de 25-jarige Keniaan doet bij de Belgische voetballiefhebber nog een belletje rinkelen. In 2009 streek de toen 18-jarige Wanyama neer op het Kiel. Aimé Anthuenis, die in die periode trainer/technisch directeur was bij Germinal Beerschot, herinnert zich de passage van de bonkige centrumspeler nog goed.

Keniaanse testers

"Zoals dat bij iedere club gaat, passeerden bij Beerschot enkele Keniaanse testers. Daar was hij een van", vertelt de voormalige oefenmeester in gesprek met Voetbalkrant.com. "Reeds op jonge leeftijd liet hij een goede indruk achter. Hij was toen al een moderne middenvelder, een type box-to-box waar men toen om de haverklap over sprak."

Overal in het centrum konden we hem uitspelen

"Het was een jongen die veel kracht in zijn spel legde, maar op technisch vlak nog kon bijleren. Daar stond hij ook voor open. Hij was verstandig en pikte zaken snel op."

Uitgespeeld als stopper

"Ik weet nog goed dat we hem op verschillende posities uitspeelden, maar wel steevast in het centrum. Hij stond zelfs ooit op de stopper, waar hij zich meer kon uitleven. Man tegen man moest hij zich toen wel wat intomen."

Na twee jaar in België verhuisde Wanyama naar Celtic, waarna hij via Southampton dit seizoen bij Tottenham belandde. "Zijn oerkracht heeft hem zo ver gebracht", besluit Anthuenis. "Ik ben er zeker van dat er nóg rek op zit. Want hij blijft continu bijleren."