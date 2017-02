Rooney wordt niet de best betaalde speler ter wereld: "Ik blijf bij Manchester United"

Wayne Rooney bevestigt dat hij bij Manchester United blijft. De voorbije weken waren er geruchten dat hij naar China zou vertrekken, of naar Amerika, of zijn voormalige club Everton. Maar die drukt hij nu de kop in.

In China kon Rooney de best betaalde voetballer ter wereld worden, maar hij kiest op 31-jarige leeftijd toch voor de sportieve uitdaging. “Ik ben dankbaar voor alle getoonde interesse van andere clubs, maar ik wil de speculaties beëindigen. Ik blijf bij Manchester United. Ik hoop dat ik een groot aandeel mag hebben op weg naar het succes. We zitten in een spannende fase en daar wil ik deel van uitmaken,” stelt hij in een statement aan PA.

Door blessures en de overvloed aan topspelers bij The Mancunians heeft Rooney dit seizoen nog maar weinig speelminuten gekregen naar zijn normen. Ook trainer Jose Mourinho was ervan overtuigd dat Rooney het seizoen daar niet zou uitdoen. Daardoor ging de geruchtenmolen draaien, maar de speler maakte daar nu dus een einde aan.