Een Premier League-wedstrijd bijwonen? Zo belachelijk vol zitten de stadions dit seizoen

door Redactie



Groundhoppers weten dat voetbaltickets kopen nergens zo moeilijk is als voor de Engelse Premier League. Onder Engelse fans wordt er al jaren geprotesteerd over de stijgende ticketprijzen. Maar hoe vol zitten de stadions daar tegenwoordig nog?

Talksport deed een onderzoek om te zien welke stadions van de Premier League-clubs het best gevuld zijn. En het is niet meteen hetgeen je zou verwachten.

Het best bezochte stadion is namelijk het Olympisch stadion in Londen waar West Ham speelt, dat in het seizoen 2016-17 voor 99,9% vol is. Manchester United en Arsenal delen de tweede plaats op 99,4%, Chelsea en Tottenham sluiten de top 5 af met eveneens percentages rond de 99% - elke keer uitverkocht dus.

Het laagste onder de topclubs is Liverpool, dat negende staat met 98%. Hull City is de rode lantaarn in het lijstje met toch nog een hoge 80,5%, dat is niet ver van de degradatieplaats in het echte klassement waar ze momenteel staan. Geen wonder dat tickets kopen voor de Premier League zo moeilijk is!