Middenvelder van Genk haalt het Team van de Week in de Europa League

De Spaanse middenvelder Alejandro Pozuelo (Racing Genk) is vandaag door de UEFA opgenomen in het Team van de Week van de Europa League. Pozuelo trapte gisteravond in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League de enige treffer van de partij tussen Racing Genk en het Roemeense Astra Giurgiu tegen de touwen. Genk kwalificeerde zich op die manier voor de achtste finales. In Roemenië behaalden de Limburgers immers een 2-2 gelijkspel.

Team van de Week Europa League

Doelman: Sergio Alvarez (Spa/Celta de Vigo)

Verdedigers: Gustavo Cabral (Arg/Celta de Vigo), Alberto Botia (Spa/Olympiakos), Nick Viergever (Ned/Ajax)

Middenvelders: Giannis Gianniotas (Gri/APOEL Nicosia), Paul Pogba (Fra/Manchester United), Alejandro Pozuelo (Spa/Racing Genk), Giuliano (Bra/Zenit)

Aanvallers: Nabil Fekir (Fra/Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Kam/Besiktas), Lars Stindl (Dui/Borussia Mönchengladbach)