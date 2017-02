EL-loting: Anderlecht trekt haalbare kaart, Gent en Genk treffen elkaar

door Redactie



In Nyon werd er vanmiddag geloot voor de achtste finales in de Europa League. De Belgische teams hoopten op een mooie affiche, maar AA Gent en KRC Genk treffen elkaar en Anderlecht speelt tegen het Cypriotische APOEL Nicosia.

In het Zwitserse Nyon werden op de loting voor de achtste finales in de Europa League twee van de drie Belgische teams aan elkaar gekoppeld. AA Gent neemt het op tegen KRC Genk. Anderlecht treft het APOEL Nicosia van Igor De Camargo. De 1/8ste finales worden op 9 en 16 maart gespeeld. De finale staat op 24 mei in het Zweedse Stockholm op het programma.

1/8ste finales Europa League

Celta de Vigo (SPA) - Krasnodar (RUS)

APOEL FC (CYP) - Anderlecht (BEL)

Schalke 04 (GER) - Borussia Mönchengladbach (GER)

Olympique Lyon (FRA) - AS Roma (ITA)

Rostov (RUS) - Manchester United (ENG)

Olympiakos (GRE) - Besiktas (TUR)

AA Gent (BEL) - Racing Genk (BEL)

Kopenhagen (DEN) - Ajax (NED)