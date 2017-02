Thelin reageert op de loting: "Apoel is een stevige tegenstander"

door Yannick Lambrecht

Anderlecht speelt in de volgende ronde tegen Apoel Nicosia

Isaac Kiese Thelin was donderdag de redder van Anderlecht. Hij was degene die het doelpunt van de kwalificatie scoorde in de laatste minuten. Hij was vrijdag ook op de persconferentie voor de match van zondag tegen Genk.