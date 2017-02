Coach van Astra wijst naar scheidsrechter: "Mijn spelers hadden schrik"

door Redactie



Astra Giurgiu begrijpt niet dat een Nederlandse ref de wedstrijd in Genk floot

Foto: © photonews

Racing Genk had aan een 1-0 thuiszege tegen Astra Giurgiu genoeg om zich te plaatsen voor de 1/8ste finales van de Europa League. De coach van de Roemenen was achteraf nog altijd niet te spreken over de keuze van de scheidsrechter.