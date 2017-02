Castagne reageert na kwalificatie: "Dat maakt het extra mooi"

Genk incasseerde afgelopen weekend een ferme tik door het puntenverlies tegen Charleroi. Daarom deed de kwalificatie in de Europa League extra deugd.

"Dit geeft iedereen bij Genk een heel goed gevoel", aldus Timothy Castagne. "We hadden het niet goed gedaan in de bekermatch tegen KV Oostende en we verloren punten tegen Charleroi. Het is mooi dat we nu reageerden door ons te plaatsen."

"Het is de eerste keer dat deze club zo ver geraakt in de Europa League, dat maakt het extra mooi. Alles wat nu nog komt is een bonus voor ons. Voor alle spelers is het goed om deze extra ervaring op te doen."

Castagne heeft dan ook niet echt een club die hij graag zou loten. "Eender welke ploeg is goed voor mij. Het is altijd tof als je je kan meten met de grote namen, maar elke ploeg is goed."