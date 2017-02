Roef doorbreekt de stilte: "Ik had het idee dat Weiler al sinds het begin van het seizoen niet echt achter mij stond"

door Redactie



Het zag er zó goed uit voor Davy Roef, toen hij enkele maanden geleden als eerste doelman van RSC Anderlecht aan het seizoen mocht beginnen. Toch liep het mis. Na vijftien competitiewedstrijden in het eerste elftal verwees trainer René Weiler de jonge doelman naar de bank.

Frank Boeckx kreeg een kans onder de lat en Roef was zijn plaats kwijt. “Nadat meneer Weiler me uit het doel had gezet, heb ik anderhalve maand keihard gewerkt. En nooit kreeg ik het idee dat ik er weer in zou komen. Zelfs mocht Frank Boeckx minder hebben gespeeld, ik denk niet dat ik nog in doel zou zijn verschenen”, zo zegt Roef nu in Fan.

“Ik had zo het idee dat de trainer al sinds het begin van het seizoen niet echt achter mij stond. Hij heeft me dat nooit persoonlijk gezegd, maar ik denk wel dat hij liever een meer ervaren doelman had. Alleen maakte het bestuur de keuze om die ervaren doelman niet te halen. Zij durfden het met mij aan... en nu zit ik hier.” (grijns)