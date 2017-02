Dit team wil Genk heel graag loten: "Ik ben al fan sinds mijn vierde"

KRC Genk mag zich voor het eerst opmaken voor de 1/8e finale in de Europa League. Welke club de spelers het liefst loten? Wel, ze hebben toch een voorkeur.

Siebe Schrijvers twijfelt even. "Dat is een beetje dubbel. Langs de ene kant wil je graag een ploeg loten die haalbaar is want we willen graag nog verder geraken. Langs de andere kant is het natuurlijk heel leuk om een topper te loten. Manchester United of Roma, dat zou wel mooi zijn."

Een mening die Jere Uronen deelt. "Als ik een team moet noemen, dan is het Manchester United", lacht hij. "Ik ben al supporter van hen sinds mijn vier jaar."

Mathew Ryan houdt zich op de vlakte. "Elk team is goed. We zitten al ver in een grote competitie. Ik ben blij om tegen de beste clubs te spelen. We zullen altijd ons best doen."

En wat als Genk een Belgische tegenstander loot? "Tja, dat heeft ook voordelen, dan hoef je niet te reizen. Ik heb het al meegemaakt met Valencia dat we een ander Spaans team lootten."