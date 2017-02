Hazard gaat voor een tattoosleeve, maar tatoeëerder heeft ook nieuws over de toekomst van de Rode Duivel

Hij had al enkele discrete tattoos, maar nu gaat Eden Hazard voor een groter en zichtbaarder exemplaar op de arm. De ster van Chelsea lag donderdag vier uur op de tafel bij een specialist in Fulham, die de arm van Hazard onder handen nam.

De tatoeëerder van dienst had ook nieuws over de toekomst van Hazard. De Rode Duivel werd donderdag door Spaanse media opnieuw aan een overstap naar Real Madrid gelinkt. Onze landgenoot zou in het grootste geheim zelfs al met de Spaanse topclub hebben gesproken.

Al blijkt daar niets van aan te zijn. Via Instagram liet de tatoeëerder van Hazard weten dat de speler nergens heen gaat en gewoon bij Chelsea blijft.

Tattoosleeve

Terug over naar de orde van de dag dan. Hazard gaat dus een halve tattoosleeve laten zetten. De aanvaller beschikt nu alvast over een roos ter hoogte van de plooi van zijn rechterarm. De sleeve van Hazard moet nog worden afgewerkt en zal voornamelijk in het teken van zijn zoontjes staan.