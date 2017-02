Herbeleef de EL-loting: Anderlecht naar Cyprus en Belgisch duel tussen Gent en Genk

door Manuel Gonzalez



Anderlecht, Gent én Genk bij de laatste 16 in de Europa League. Samen met 13 andere ploegen kwamen ze vrijdagmiddag in de trommels. Wij vroegen naar jullie favoriete tegenstanders. Uiteindelijk trok Anderlecht een haalbare kaart, Gent en Genk treffen elkaar.

Dit nieuwsbericht wordt automatisch over 60 seconden vernieuwd.

Speel geluid af bij nieuwe updates

Vrijdagmiddag gingen in Nyon zestien ploegen de trommels in, met daarbij dus drie Belgische teams. Geen enkel land doet beter in de Europa League, een sterke prestatie dus zonder meer. Voor deze ronde waren er geen geleide lotingen meer, dus iedereen kon in principe tegen iedereen uitkomen.

Loting

Celta Vigo (SPA) - Krasnodar (RUS)

APOEL (CYP) - Anderlecht (BEL)

Schalke (DUI) - Borussia Mönchengladbach (DUI)

Lyon (FRA) - AS Roma (ITA)

Rostov (RUS) - Manchester United (ENG)

Olympiakos (GRI) - Besiktas (TUR)

AA Gent (BEL) - KRC Genk (BEL)

Kopenhagen (DEN) - Ajax (NED)