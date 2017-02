Is Ferrera ook volgend seizoen nog coach van KV Mechelen? Voorzitter reageert

door Redactie



KV Mechelen is aan een prima seizoen bezig en dat heeft het onder andere te danken aan het goede werk van Yannick Ferrera. Nadat hij eerder dit seizoen opzij werd geschoven bij Standard, ging de jonge trainer Achter de Kazerne aan de slag en begon hij te bouwen. Mét succes.

Het staat dan ook in de sterren geschreven dat Ferrera op termijn opnieuw een stap hogerop zet. Maar als het van het bestuur van KV Mechelen afhangt, blijft de gewezen coach van onder meer Standard, Sporting Charleroi en STVV nog even bij hen.

“Wij hebben laten verstaan dat we met hem verder willen en omgekeerd ook. Hij heeft rust gevonden. Dit is geen eindstation voor Ferrera, dat weten wij ook. Maar hier kan hij een aantal jaar iets neerzetten en bewijzen dat hij een toptrainer is”, zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans in Het Nieuwsblad.

Van twijfelende Ferrera naar gelukkige Ferrera

“De Ferrera die hier kwam, was een vat vol twijfels. Nu zie ik opnieuw de twinkeling van een gelukkige Yannick. Hij wordt op handen gedragen bij KV Mechelen. Door iedereen. Niemand heeft kritiek op hem te geven", besluit Timmermans.