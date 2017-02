Mourinho had het liever anders gezien: "Het is een slechte loting in elk mogelijk aspect"

Vrijdagmiddag werden de 1/8e finales van de Europa League geloot. Daarin kwam het Manchester United van Jose Mourinho uit tegen het Russische Rostov, een loting waar de coach niet over te spreken is.

Manchester United zal naar Rusland reizen op 9 maart, de terugmatch op Old Trafford is een week later. Tussendoor moeten The Mancunians op maandag 13 maart op verplaatsing tegen Chelsea spelen in de kwartfinale van de FA Cup. Mourinho weet dat het zo heel moeilijke matchen zullen worden met al dat reizen. "Het is een slechte loting in elk mogelijk aspect. Het is ver en moeilijk. Daarbij komt het ook in een slechte periode voor ons," zei Mourinho in een persconferentie.

Stevige Russen

Manchester United is alleszins nog niet klaar met de Russen. Zij kwalificeerden zich voor de Champions League door te winnen tegen Anderlecht en Ajax. Ze zaten dan ook nog eens in een groep met Bayern München, Atletico Madrid en PSV.

De Russen kijken daarentegen wel uit naar het duel. Assistent-trainer Dmitri Kirichenko zei: "Manchester United is waarschijnlijk de beste tegenstander die we konden krijgen. Wow, in één seizoen zien onze fans zoveel superclubs."