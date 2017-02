Ex-spits van Anderlecht in de belangstelling van PSG?

door Redactie



Aleksandar Mitrovic staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De Fransen zouden de ex-spits van Anderlecht uit zijn lijden willen verlossen. Bij zijn huidige club Newcastle komt hij immers amper aan de bak.

Ondanks zijn bankzittersstatuut bij Newcastle, houdt PSG volgens de Britse tabloids de Serviër Aleksandar Mitrovic nauwlettend in het oog. De voormalige Anderlecht-spits is geen titularis meer bij de Engelse tweedeklasser en scoorde dit seizoen amper zeven goals. De kans dat Newcastle Mitrovic deze zomer laat gaan is zeer groot, omdat de Magpies zoveel mogelijk van zijn transfersom willen recupereren.



Mitrovic zelf wil dolgraag een grotere rol spelen voor Newcastle. "Ik voel me mee verantwoordelijk voor de degradatie van vorig seizoen. Ik wil vechten voor de club, maar ik krijg jammer genoeg daar geen kansen toe."