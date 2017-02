Ronaldinho geeft advies aan Rooney: "Ik wil hem in een grote competitie zien spelen, niet in China"

door Redactie



Wayne Rooney kan naar China, maar de Engelse recordaanvaller twijfelt. Ronaldinho adviseert Rooney om nog een paar jaar op het allerhoogste niveau te blijven voetballen.

"Met alle respect, maar ik wil Wayne Rooney nog niet in China zien spelen", zei Ronaldinho in gesprek met Fox Latin America. "Misschien dat hij daar over twee of drie seizoenen over mag nadenken, maar nu nog niet." Rooney lijkt te zullen vertrekken bij Manchester United, waar hij niet langer basisspeler is. Hij werd de voorbije dagen erg vaak in verband gebracht met een transfer naar China.

"Als zijn tijd bij Manchester United gekomen is, dan is dat zo. Maar hij kan nog steeds belangrijk zijn voor veel topclubs in Engeland, Italië, Spanje, Duitsland of Frankrijk. De afgelopen tien jaar is hij een van de spelers geweest die ik het meest respecteerde. Hij heeft exceptionele kwaliteiten en ik wil hem zien spelen in een competitie die hem nog steeds test", besloot Ronaldinho.