Lokeren recupereert belangrijke schakel: "Het was frustrerend"

door Redactie



Sinds vorig weekend mag hij zich opnieuw écht voetballer noemen. Bijna twee maanden lag Ari Freyr Skulason (29) in de lappenmand. Frustrerende weken voor de IJslander, die nooit eerder in zijn carrière zo lang buiten strijd was.

Skulason blesseerde zich op 22 december, tijdens de match tegen Standard. “Alles voelde normaal aan. Maar de dag voor de derby tegen Waasland-Beveren kon ik niet lopen, waardoor ik de laatste wedstrijd van 2016 aan mijn neus zag voorbijgaan”, zegt Skulason in Het Nieuwsblad.

Winterstage voorbij na een uur

“Na de vakantie vertrokken we meteen op winterstage, maar na een uur had ik opnieuw last. Een scan wees toen uit dat ik een scheurtje had opgelopen. Mijn stage was na nog geen uur al voorbij. Erg jammer, al bleef ik wel in Spanje bij mijn ploegmaats.”

“Achteraf gezien was het misschien beter die scan eerder uit te voeren waardoor ik slechts twee in plaats van zes wedstrijden zou gemist hebben. Ach, dat is praat achteraf. Het belangrijkste is dat ik opnieuw fit ben.”

Frustrerend

Geblesseerd zijn, het is iets wat Skulason nog niet vaak meemaakte. “In mijn carrière ben ik nooit langer geblesseerd geweest dan nu. Eerder dit seizoen miste ik nog de uitwedstrijd tegen Gent nadat ik mijn enkel verstuikt had bij de nationale ploeg. Overigens de eerste keer in acht seizoenen dat ik een wedstrijd miste door blessure."

“Het was dan ook erg vreemd om een kleine twee maanden geblesseerd te zijn. Het was bij momenten frustrerend om de ploegmaats op het veld te zien trainen of dat ik op een vrije dag moest revalideren. Het meest frustrerende was nog dat ik eerst niet wist wat er aan de hand was.”