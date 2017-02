Wonderkind van Monaco maakte indruk tegen Manchester City; 'Twee Europese topclubs openen de jacht'

door Redactie



Kylian Mbappé. Sinds begin deze week kent zowat heel Europa de naam van het nieuwe wonderkind van AS Monaco. De amper 18-jarige aanvaller maakte indruk tijdens het Champions Leagueduel tegen Manchester City, en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Daar waar enkele Europese topclubs Mbappé voor aanvang van het duel tegen Manchester City al voorzichtig volgden, is de interesse in het rastalent nu enorm toegenomen. Monaco zal zijn best moeten doen om Mbappé te houden.

Volgens Bleacher Report maken twee clubs nadrukkelijk jacht op Mbappé: Arsenal en Juventus. Beide clubs zouden zich komende zomer graag met de Fransman versterken, maar wellicht krijgen ze nog concurrentie van andere teams.