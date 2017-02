Ook de Spurs-Belgen waren donderdag onder de indruk van het Gentse legioen: "Ze maakten er een fantastische sfeer van"

Felicitaties aan AA Gent en zijn supporters - Toby Alderweireld Deel deze quote:

Bij de Spurs was de ontgoocheling ondanks een puike wedstrijd groot, al was er ook lof voor de Gent-fans. "Ze maakten er samen met die van ons een fantastische sfeer van", vond Jan Vertonghen. "Het was een mooie belevenis." "Ik hoorde dat ze met bijna 10.000 waren", pikte Moussa Dembélé in. "Dan is er automatisch veel ambiance. Dat is voor iedereen prettig."

Ook Toby Alderweireld stak een pluim op de hoed van de meegereisde aanhang. "Felicitaties aan AA Gent en zijn supporters. Voor hen werd het een mooie dag, daar kunnen ze van genieten. Maar voor ons is dit zuur."