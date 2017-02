Esiti hoopt dat ploeg zich optrekt aan dÃ© stunt: "Als je iemand als Peter Balette ziet wenen, weet je hoeveel dit betekende"

“Ik zei het tegen de jongens in de kleedkamer: ‘dit is ongelooflijk.’ Ik heb nog nooit zoveel emoties gevoeld bij een wedstrijd als vanavond", aldus Esiti. "Als ik kon wenen, ik had geweend. Net als Peter Balette. Ik zag zijn rode ogen en dan weet je: hier doe je het voor."

Hij hoopt dat Gent nu echt vertrokken is. "Ik denk dat we deze emoties en dit fantastisch moment kunnen aangrijpen om het ook de komende weken goed te doen. Als zo'n iemand die emoties toont, weet je hoeveel het voor hem betekende."

Het was de eerste keer dat mijn familie me live op tv zag -Anderson Esiti