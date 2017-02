Verschrikkelijk: papa van drie overlijdt tijdens veteranenmatch

door Johan Walckiers

door

Bryan Boon overleed nadat hij in elkaar stuikte tijdens een veteranenmatch

Foto: © photonews

In het ziekenhuis van Genk is vanavond Bryan Boon overleden. De man speelde zaterdagnamiddag een wedstrijd met de veteranen van Boorsem Sport, maar stuikte ineens in elkaar.