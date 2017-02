Na de Croky Cup won hij nu de Afrika Cup: "Geeft een boost voor de competitie"

Collins Fai heeft er een geweldig jaar opzitten. Na de winst in de Belgische Beker volgde er voor de spelers van Standard nu ook een Afrika Cup. Bij de troepen van Hugo Broos was hij zelfs basisspeler.

"Het is 15 jaar geleden dat Kameroen nog eens de Afrika Cup kon winnen, de voorbije jaren raakten we zelfs nooit door de groepsfase. We hebben iets geweldigs neergezet en ik heb geen woorden om dat te beschrijven", aldus Fai op de persconferentie van Standard in aanloop naar het duel tegen KV Mechelen.

"Hugo Broos? Hij heeft geweldig werk geleverd. Dit is nog een andere vreugde dan de gewonnen Beker van België. Het staat zelfs boven een titel in het kampioenschap van Kameroen. Niemand had er zich op ingesteld, maar Broos heeft de jeugd kansen gegeven en dat heeft ook opgeleverd."

Kan de Afrika Cup een boost geven voor de competitie? "Zeker, ik ben meer gemotiveerd dan ooit. Deze Afrika Cup heeft me getoond dat blijven werken kan lonen, het geeft ook erg veel kracht voor de toekomst. We geven alles op training en willen er ook bij de Rouches het beste van maken. De prestaties waren goed terwijl ik afwezig was, enkel de punten volgden niet altijd."